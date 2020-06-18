 

Звездная сваха Сябитова рассказала о правилах поведения на первом свидании

18.06.2020, 19:37, Разное

Первая встреча – это только знакомство, а значит, она не должна длиться слишком долго. Идеальным временем для свидания будет промежуток от 20 минут до полутора часов.

Если молодой человек не понравился, вы как раз успеете выпить чашку кофе. В обратном случае часа будет вполне достаточно, чтобы оставить о себе приятное впечатление. Мужчина не устанет от вас, а заодно у него будет повод скорее назначить новую встречу.

Роза Сябитова уверена, что во время знакомства не стоит пытаться окутать собеседника “волнами сексуальности”. Это может негативно сказаться на дальнейших отношениях. Нельзя давать мужчине столь легкую победу, если девушка рассчитывает на длительное, так сказать, сотрудничество.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 1 Июн 2020 в 1:49 PDT

Звездная сваха отметила, что главное в первом свидании – вовремя уйти. Не стоит бояться оставить партнера в расстроенных чувствах из-за внезапно оборвавшейся встречи. Если его действительно заинтересовала девушка, он обязательно захочет вновь ее увидеть, говорит Роза Сябитова. Ведущая пообещала скоро рассказать, как правильно уйти с первого свидания, если мужчина не понравился.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Маска, кожанка и мини: Ирина Шейк в провокационном образе на прогулке с дочкой

08.06 / Мнение: О битых козырях России

03.05 / Супруга Эммануила Виторгана показала подросших дочек и рассказала о сбывшейся мечте

16.05 / «Открытые медиа» рассказали о системе государственных наград в России

12.03 / Мнение: После тестирования

14.05 / Лукашенко отказался благодарить Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

18.06 / Скандалы: Юрий Глоцер попал в следственный триллер

16.05 / “Вы видели?!”: Бузова получила травму в бассейне

23.05 / Блюменкранц забрал у Левченко из “Дома-2” обручальное кольцо через месяц после помолвки

18.03 / Мнение: «Отношения становились все теплей и ближе»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска