 

“Альфа-банк” не изменит условия по карте “Яндекс.Плюс”

18.06.2020, 19:35, Новости дня

Пандемия затронула не только доходы граждан и компаний, но и банков, столпов финансовой системы страны. Из-за почти 2 месяцев ограничений в экономике снизилась выдача кредитов по всей стране и сократились суммы переводов.

В итоге упал процентный доход банков. Но по оценке ЦБ РФ, российские кредитные организации сохраняют финансовую стабильность и даже по итогам сложного 2020 года получат прибыль.

Однако некоторые банки вынуждены сокращать свои расходы и пересматривать некогда привлекательные условия для своих клиентов. Первым не выдержал "Тинькофф".

На днях, "Тинькофф" разослал клиентам уведомления, что с 17 июля 2020 года вводит плату за обслуживание кобрендинговой карты "Яндекс.Плюс". Стоимость обслуживания некогда бесплатной дебетовой карты "Яндекс.Плюс" составит 190 рублей в месяц, кредитной — 990 рублей в год, утверждает "Тинькофф". Кроме этого, "Тинькофф" сократил кэшбек в 2 раза — с 5% 2%.

Кобрендинговую карту "Яндекс.Плюс" год назад совместно с "Яндексом" одновременно выпустили крупнейший в стране частный "Альфа-Банк" и банк "Тинькофф". Условия, предлагаемые по этой карте обоими банками, были схожи — бесплатное обслуживание, высокий процент кэшбэка.

В "Альфа банке" заявили, что не станут менять условия по карте "Яндекс.Плюс". Условия по карте прежние: бесплатное обслуживание, высокий процент кэшбэка.



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