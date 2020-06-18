 

Атлантические дельфины заплыли в российскую акваторию Финского залива

18.06.2020, 19:35, Новости дня

Атлантические дельфины заплыли в российскую акваторию Финского залива. Как заявил в эфире телеканала "Россия 1" ГТРК "Санкт-Петербург", целую стаю афалин видели совсем не далеко от Зеленогорска у посёлка Приветнинское.

О животных, приплывших на Балтику, взрослым рассказали дети. Никто им не поверил, но потом морские обитатели приблизились к береговой зоне и показали себя во всей красе. Кстати, возможно, тех же самых обитателей Атлантики видели не так давно жители финского города Ловийса. Дельфины резвились в воде, как будто позируя людям.

Почему морские путешественники облюбовали акваторию Финского залива, не понятно. Кстати, два года назад в Выборгском заливе видели кита.

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



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