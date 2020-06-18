 

Украина требует полноправного членства в ЕС

18.06.2020, 19:31, Новости дня

Украина стремится к полноправному членству в Европейском союзе. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе видеоконференции лидеров ЕС и “Восточного партнерства”, состоявшейся 18 июня, сообщает пресс-служба украинского главы государства.

“Восточное партнерство” не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то – стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции в общий рынок на основе “четырех свобод”, а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС”, – подчеркнул он.

По словам Зеленского, “Восточное партнерство” полезно для Украины, “если приближает Украинское государство к членству в Европейском союзе”.

“Эта встреча – прекрасная возможность обсудить дальнейшее сотрудничество для выхода из текущего кризиса и преодоления подобных вызовов в будущем. Перед нами стоят очень непростые задачи: защитить жизнь и здоровье граждан, восстановить межчеловеческие и деловые контакты, вывести экономику из кризисной траектории”, – сказал он.

Президент поблагодарил Евросоюз за поддержку, в том числе за новую программу макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд, а также выразил надежду на сотрудничество с ЕС в закупке вакцины против COVID-19, как только она будет изготовлена.

“Восточное партнерство” – проект Евросоюза, существующий с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл Украину ключевым партнером ЕС среди стран “Восточного партнерства”.

В мае Совет ЕС одобрил выводы о политике “Восточного партнерства” на период после 2020 года. Совет считает, что “Восточное партнерство” должно стать более амбициозной и гибкой основой для сотрудничества со странами-партнерами.

Стремление Украины к членству в ЕС закреплено в Конституции страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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