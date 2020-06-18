В ГБР подтвердили, что расследуют дело о получении томоса. Порошенко говорил, что является его фигурантом

18.06.2020, 19:30, Новости дня

Уголовное производство, в котором идет речь о получении Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии, о котором говорил 18 июня пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко, действительно существует.

Об этом 18 июня агентству УНН сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

По данным ведомства, дело открыла Служба безопасности Украины.

“6 ноября 2019 года СБУ начала расследование по заявлению прихожан Киевского патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ дело передано для расследования в ГБР”, – отметили в бюро.

В ГБР подчеркнули, что расследование по этому делу продолжается.

Сегодня Порошенко заявил, что стал фигурантом уголовного производства “за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины”.

ПЦУ была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата (КП) и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию в Стамбуле.

Порошенко был президентом с 2014-го по 2019 год.

В июне 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова говорила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве.