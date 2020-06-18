Болтон описал недовольство Трампа антироссийскими санкциями

18.06.2020, 19:30, Новости дня

В частных беседах президент США Дональд Трамп выражал недовольство санкциями против РФ и хотел аннулировать первый пакет санкций по «делу Скрипалей», информирует телеканал CNN со ссылкой на книгу экс-советника американского лидера по вопросам нацбезопасности Джона Болтона.

Болтон пишет, что Трамп намеревался аннулировать первый пакет антироссийских санкции после инцидента в Солсбери. Американский лидер счел их слишком жесткими, передает РИА «Новости».

«Трамп сказал [госсекретарю США Майку] Помпео позвонить [главе МИД РФ Сергею] Лаврову и сказать, что «какие-то бюрократы» опубликовали санкции, этот телефонный разговор когда-то состоялся или не состоялся», – цитирует книгу Болтона телеканал.

Кроме того, в книге экс-советник президента США пишет, что Трамп остановил публикацию заявления, в котором содержалась критика в адрес РФ по случаю десятой годовщины военного конфликта в Южной Осетии, по итогам которого РФ признала эту республику независимым государством.

По словам автора, такие действия говорят о трудности Трампа с «разделением личных и деловых отношений».

Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, которая выйдет 23 июня. Публикация книги ранее откладывалась, так как Белый дом считает, что экс-советник собирается опубликовать секретные сведения. Минюст США требует от Болтона согласовать содержание книги с администрацией.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Трамп отправил в отставку Болтона, которого называли самым антироссийским членом его команды.