 

Член президиума Боснии и Герцеговины подтвердил приезд на парад Победы в Москве

18.06.2020, 19:28, Новости дня

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подтвердил в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что приедет на парад Победы в Москве 24 июня.

«Признателен за приглашение уже через пару дней посетить Москву», – передает его слова РИА «Новости».

Он также поблагодарил российских специалистов, которые помогли Республике Сербской «легче пройти пандемию».

«Мы очень ценим российскую позицию по отстаиванию международного права, это позволяет миру не скатиться в хаос», – подчеркнул также Додик.

Между тем, ранее в четверг стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве из-за карантина в стране.

Газета ВЗГЛЯД писала, лидеров каких стран ждут на параде Победы.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли на 24 июня из-за коронавируса. Президент Владимир Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей».



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