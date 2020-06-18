Белоруссия запросила помощи у США в деле против Бабарико

18.06.2020, 19:28, Новости дня

Правоохранители Белоруссии запросили помощи у США по делу об якобы имеющем место отмывании денег «Белгазпромбанком».

«Белорусские правоохранители сейчас сотрудничают с коллегами из 18 стран, направлены соответствующие запросы, в том числе и в США – страну-лидер по борьбе с отмыванием денег», – цитирует директора канала «Беларусь 1» РИА «Новости».

Правоохранители США видят транзакции и движение, которые происходят в этих направлениях, отметила она.

В четверг экс-глава «Белгазпромбанка» и соперник Александра Лукашенко на выборах в президенты Белоруссии Виктор Бабарико был задержан за якобы имевшую место попытку воздействия на свидетелей и сокрытие улик преступления. При этом у него осталась техническая возможность стать официальным кандидатом в президенты.

Адвокаты Виктора Бабарико подали жалобу в генпрокуратуру страны на недопуск адвокатов к своему подзащитному.

В среду Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований, они дали показания по делу «Белгазпромбанка», в доме экс-главы «Белгазпромбанка» прошел обыск.