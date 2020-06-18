Грузия обязала туристов сдавать тест на коронавирус

18.06.2020, 19:28, Новости дня

Иностранные путешественники, прибывающие в Грузию с 1 июля, будут обязаны предъявить на границе справку об отрицательном тесте на новый коронавирус, действительную за последние 72 часа, сообщила глава минздрава республики Екатерина Тикарадзе.

«В первую очередь мы будем требовать от туристов действительный документ о ПЦР-тесте, в котором будет указано, что у него нет коронавируса. Тем туристам, у которых не будет такого документа, сделаем тест мы сами. Все это будет делаться в аэропорту. В том случае, если мы получим большой поток туристов, разместим их в гостиницах, где они будут ожидать ответа на тест», – передает ТАСС слова министра.

Она уточнила, что сейчас решается вопрос, за чей счет будет проводиться тестирование в Грузии. Тикарадзе также отметила, что у республики есть достаточное количество тестов и дефицита в этом плане не ожидается. К осени республика планирует проводить до 10 тыс. тестов в день.

Напомним, Грузия начнет с 1 июля принимать иностранных туристов по «коридору безопасности» из стран с низким уровнем заболевания коронавирусом, процесс восстановления туризма будет продуманным и последовательным.

Ранее сообщалось, что Грузия будет готова принять туристов, как только это позволят меры безопасности. При этом на данном этапе о приеме туристов из РФ и других соседей Грузии – Азербайджана, Армении и Турции – речь не ведется.