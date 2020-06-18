Мнение: Хватит беззакония, всё надо делать по закону

18.06.2020, 19:25, Разное

Вот вы все ругаете правительство, а правительство только и думает о том, как бы всё делать по закону. Вот раньше, были у нас некоторые депутаты, которые захватывали земли национальных парков. Им конечно за это никогда ничего не было, но всё равно плохо и неуютно себя чувствовали депутаты. И вот теперь..

«В Госдуму внесли законопроект о возможности приватизации земель национальных парков». Наконец депутаты больше не будут захватывать незаконно земли национальных парков. Теперь они будут это делать ПО ЗАКОНУ!!!!

В новости от ТАСС прямо так и пишется:

Положениями законопроекта предлагается не изымать из оборота и разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков

Т.е. раньше в национальном парке можно было разместить населённый пункт, но были ограничения. А теперь все эти ограничения предлагают снять. Строй себе жилые кварталы, торговые центры и прочую дребедень.

Товарищи, запомним этих героических людей, которые стоят на страже неукоснительного исполнения законов:

Группа сенаторов и депутатов, среди которых вице-спикеры Совета Федерации Юрий Воробьев и Андрей Турчак, а также лидер фракции “Единая Россия” Сергей Неверов

Правильной дорогой идём товарищи.