 

Володин: В России снизилось количество смертей по вине пьяных водителей

18.06.2020, 19:23, Разное

Количество смертей от водителей в нетрезвом виде снизилось на 35%, а число пострадавших от “пьяных” наездов сократилось на 11,5%, уточнил председатель нижней палаты. “Закон должен быть один и для актеров, и для депутатов, и для судей, и бизнесменов, и губернаторов, и министров”, – отметил Володин в беседе с журналистами “Газеты.ру”.

Рассказал спикер Госдумы и законах, принятых для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. Володин напомнил, что было принято 29 нормативно-правовых актов, причем восемь из них были инициированы депутатами, а 14 внесло правительство.

“50% – это правительственные инициативы, 50% – депутаты, члены Совета Федерации и законодатели регионального уровня”, – уточнил Володин.

Прокомментировал председатель нижней палаты и разблокировку мессенджера Telegram. По его словам, парламентарии пользуются многими популярными мессенджерами, в их число входит и Telegram.



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