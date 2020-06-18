Парламент Кыргызстана снизил избирательный порог для партий с 9% до 7%

18.06.2020, 19:18, Новости дня

Парламент Кыргызстана одобрил в третьем чтении законопроект о выборах президента и депутатов парламента (Жогорку Кенеша). В нем прописано снижение избирательного порога для партий с 9% до 7%.

В обосновании к законопроекту говорится, что снижение избирательного порога способствовало бы представительству разных партий в парламенте. Это “олицетворяет принцип инклюзивности”, который может быть ключевым для стабильности в “сильно фрагментированном обществе”. При этом в документе указано, что “чрезмерное снижение” порога может привести к дестабилизации деятельности парламента.

Избирательный порог в 9% ввели в начале 2017 года, во время правления президента Атамбаева. Некоторые эксперты считали, что этот порог был практически непреодолим для большинства политорганизаций порог и был введен для прохождения в парламент провластных партий. В парламент был отправлен также другой законопроект, который предусматривал снижение избирательного порога до 5% процентов, но вместо него в итоге был принят вариант с 7%.

Президент Сооронбай Жээнбеков 20 февраля во время выступления в парламенте также сказал, что политические партии на парламентских выборах не готовы преодолеть избирательный порог в 9%.

Выборы в парламент Кыргызстана должны состояться 4 октября 2020 года. Всего в парламенте сейчас представлены 120 депутатов от пяти партий: СДПК, “Республика – Ата Журт”, “Кыргызстан”, “Онугуу-Прогресс”, “Бир Бол”, “Ата Мекен”. Все они преодолели 7%-ный барьер на парламентских выборах в 2015 году.