 

Парламент Кыргызстана снизил избирательный порог для партий с 9% до 7%

18.06.2020, 19:18, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПарламент Кыргызстана одобрил в третьем чтении законопроект о выборах президента и депутатов парламента (Жогорку Кенеша). В нем прописано снижение избирательного порога для партий с 9% до 7%. 

В обосновании к законопроекту говорится, что снижение избирательного порога способствовало бы представительству разных партий в парламенте. Это “олицетворяет принцип инклюзивности”, который может быть ключевым для стабильности в “сильно фрагментированном обществе”. При этом в документе указано, что “чрезмерное снижение” порога может привести к дестабилизации деятельности парламента.

Избирательный порог в 9% ввели в начале 2017 года, во время правления президента Атамбаева. Некоторые эксперты считали, что этот порог был практически непреодолим для большинства политорганизаций порог и был введен для прохождения в парламент провластных партий. В парламент был отправлен также другой законопроект, который предусматривал снижение избирательного порога до 5% процентов, но вместо него в итоге был принят вариант с 7%. 

Президент Сооронбай Жээнбеков 20 февраля во время выступления в парламенте также сказал, что политические партии на парламентских выборах не готовы преодолеть избирательный порог в 9%.

Выборы в парламент Кыргызстана должны состояться 4 октября 2020 года. Всего в парламенте сейчас представлены 120 депутатов от пяти партий: СДПК, “Республика – Ата Журт”, “Кыргызстан”, “Онугуу-Прогресс”, “Бир Бол”, “Ата Мекен”. Все они преодолели 7%-ный барьер на парламентских выборах в 2015 году. 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Сын Плющенко пригрозил обыграть «слабенького» Аршавина в футбол

17.04 / В РЭУ имени Плеханова оценили статью NYT о задержанных в Ливии российских социологах

16.04 / МИД позитивно оценил обмен пленными между Украиной и Донбассом

28.05 / Сотрудник Xiaomi показал новый смартфон Mi Mix Alpha

04.06 / Генерал ФСБ объяснил поведение встающих на колени полицейских в США

18.04 / Насколько стоит продлевать социальное дистанцирование и при какой температуре гибнет коронавирус. Последние новости медицины

26.05 / Forbes оценил влияние коронавируса на российских миллиардеров

17.04 / Китайская экономика из-за коронавируса сократилась на 6,8%

24.05 / Аргентинский форвард Икарди может оказаться в “Челси”

22.04 / Штат Миссури подал иск против Китая за ущерб от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска