В Баку и шести других городах Азербайджана вводят жесткий карантин из-за коронавируса

18.06.2020, 19:18, Новости дня

В Азербайджане до 1 августа продлили карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, пишет азербайджанская служба Радио Свобода. Особенно жестким он будет в Баку и шести других городах: Гяндже, Сумгаите, Ленкоране, Евлахе, Масаллы и Джалилабаде, а также в Апшеронском районе. В этих населенных пунктах с 21 июня по 5 июля выходить из дома можно будет только после получения пропусков по СМС, сообщила пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

Минимум до 5 июля приостановят работу торговые центры, салоны красоты, парикмахерские, выставки и музеи. Кафе и ресторанам разрешено работать только на вынос. Запрещаются спортивные игры на воздухе и посещение пляжей. Однако для посещения останутся открытыми парки и бульвары, продолжит работу также метро в Баку.

Сотрудников государственных и частных структур на время жесткого карантина поделят на группы, чтобы они могли выходить на работу в разное время.

В первый раз Азербайджане карантинный режим ввели 24 марта. С апреля выходить на улицу можно было только получив электронный пропуск по СМС, но эти меры не помогли. Если в мае в Азербайджане выявляли до 60 зараженных в день, то в июне суточный показатель достиг 200-300 человек в день. С начала июня власти начали практиковать в некоторых городах жесткий карантинный режим –: жителям городов полностью запрещалось покидать свои дома, штраф за нарушение составлял от 58 до 117 долларов. На выходные дни закрывали даже аптеки и магазины.

На 18 июня в Азербайджане коронавирусом заболели более 11 тысяч человек, умерли – 139. За последние сутки в стране было выявлено 338 случаев коронавируса.