 

В Баку и шести других городах Азербайджана вводят жесткий карантин из-за коронавируса

18.06.2020, 19:18, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Азербайджане до 1 августа продлили карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, пишет азербайджанская служба Радио Свобода. Особенно жестким он будет в Баку и шести других городах: Гяндже, Сумгаите, Ленкоране, Евлахе, Масаллы и Джалилабаде, а также в Апшеронском районе. В этих населенных пунктах с 21 июня по 5 июля выходить из дома можно будет только после получения пропусков по СМС, сообщила пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева. 

Минимум до 5 июля приостановят работу торговые центры, салоны красоты, парикмахерские, выставки и музеи. Кафе и ресторанам разрешено работать только на вынос. Запрещаются спортивные игры на воздухе и посещение пляжей. Однако для посещения останутся открытыми парки и бульвары, продолжит работу также метро в Баку. 

Сотрудников государственных и частных структур на время жесткого карантина поделят на группы, чтобы они могли выходить на работу в разное время. 

В первый раз Азербайджане карантинный режим ввели 24 марта. С апреля выходить на улицу можно было только получив электронный пропуск по СМС, но эти меры не помогли. Если в мае в Азербайджане выявляли до 60 зараженных в день, то в июне суточный показатель достиг 200-300 человек в день. С начала июня власти начали практиковать в некоторых городах жесткий карантинный режим –: жителям городов полностью запрещалось покидать свои дома, штраф за нарушение составлял от 58 до 117 долларов. На выходные дни закрывали даже аптеки и магазины. 

На 18 июня в Азербайджане коронавирусом заболели более 11 тысяч человек, умерли – 139. За последние сутки в стране было выявлено 338 случаев коронавируса. 

 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Опубликованы фото салона кроссовера Kia Sonet

29.04 / Виноваты люди из столичного региона

19.04 / Подсчитано число россиян старше 100 лет

05.06 / В Москве от COVID-19 умерли еще 57 пациентов

13.06 / После вспышки коронавируса на рынке в Пекине в его районе введен режим военного времени

13.05 / Штатам предсказали потерю 32% ВВП по итогам второго квартала

15.06 / Эксперт: Популярные блогеры должны проверять достоверность публикуемой информации

05.06 / Дело генерала Шайтанова. Досудебное расследование продлили до октября

23.04 / Коваленко уволили с должности замглавы Офиса президента, на ее место назначили ветерана разведки Машовца

28.04 / Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска