Российские ученые создают искусственные фрагменты генома коронавируса для использования в тест-системах

18.06.2020, 19:17, Разное

Российские исследователи из Новосибирска стали разработчиками неприродных последовательностей нуклеотидов коронавируса. Указанные элементы генома SARS-CoV-2 являются базовыми компонентами для создания тест-систем.

Традиционно специалисты, представляющие Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИЗБФМ) СО РАН (Новосибирск), занимаются созданием, оптимизацией и совершенствованием технологий производства протяженных последовательностей нуклеиновых кислот. Обычно они востребованы в ряде отраслей науки и медицины, однако в связи с пандемией коронавируса в данный период одна из них обрела особую актуальность. Связано это с тем, что большое количество биологических научных организаций в РФ ведут активные разработки тест-систем для диагностики SARS-CoV-2. Одним из главных составляющих таких систем являются короткие последовательности нуклеиновых кислот, называемые праймерами. Примечательно то, что у большинства разработчиков тестов отсутствует доступ к живому вирусу, и, таким образом, производителям необходимо выполнять комплектацию диагностику механизмом контроля фрагментов генома коронавируса, присутствующих в образце.

“Мы занимаемся созданием соответствующих фрагментов без использования природных источников”, – резюмировал один из авторов исследования Георгий Шевелев. Как отметил эксперт, в разработке используется ряд ДНК-синтезаторов, функционирующих в рамках принципов подачи реагентов в авторежиме в пространство реакционных камер, заполненных инертным газом.