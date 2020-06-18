Голикова допустила отсутствие в РФ второй волны коронавируса

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18.06.2020, 19:16, Новости дня

В РФ может не быть второй волны коронавируса, если граждане будут соблюдать необходимые меры безопасности, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Делать какие-то сейчас предположения – дело неблагодарное. Сейчас все нацелено на то, чтобы побороть первую волну. И вы знаете, что всеми усилиями стараемся это сделать, цифры у нас снижаются, и, наверное, те, кто говорит о второй волне, возможно, предполагают обычный эпидсезон осени, как это бывает у нас, когда появляются ОРВИ, когда появляется грипп. Конечно, коронавирус тоже будет циркулировать, как и эти инфекции. Но я не думаю, что если мы будем соблюдать все меры безопасности, нам стоить ждать второй волны», – передает ее слова ТАСС.

Вице-премьер выразила надежду, что вакцина от COVID-19 появится уже в августе.

«Вектор», как и другие их соратники, очень стараются, и как раз стараются к августу-сентябрю. (…), чтобы у нас была возможность профилактически защитить, в первую очередь, население. Я рассчитываю на то, что тот график, который мы сейчас утвердили в соответствии с поручением президента, он предполагает как раз август – первое завершение испытаний, и выход на промышленное производство в августе-сентябре», – сказала она.

Ранее в четверг сообщалось, что опытную вакцину против нового коронавируса ввели первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко.

Также клинические испытания вакцины от коронавируса начались в госуниверситете имени Сеченова.



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