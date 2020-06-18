Независимый общественный мониторинг на голосовании получит данные 60% участков

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18.06.2020, 19:16, Новости дня

Портал «Независимого общественного мониторинга» (НОМ) в какой-то степени сможет заменить информационный центр для наблюдателей в ходе общероссийского голосования по Конституции, сообщила исполнительный директор НОМ, исполнительный директор корпуса наблюдателей «За чистые выборы» Алена Булгакова.

«Тот пул общественных наблюдателей, которые будут направлены на участки для голосования, будут использовать нашу платформу, и в режиме реального времени мы сможем отслеживать информацию и передавать с порядка 60% участков. Это достаточно большое количество», – сказала Булгакова на заседании экспертной площадки при ЦИК, передает РИА «Новости».

По ее словам, абсолютно все желающие смогут ознакомиться с информацией о голосовании на портале НОМ.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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