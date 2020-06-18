Россия и Сербия заключили соглашение о противодействии терроризму

18.06.2020, 19:16, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Белград и вице-премьер, глава МВД Сербии Небойша Стефанович подписали соглашение о противодействии терроризму.

«Мы подписываем важное соглашение по взаимодействию в борьбе с терроризмом. Оно позволит обеспечить прочную правовую базу между нашими службами, в том числе по иностранным террористам, которые распространяют свою идеологию в том числе на Балканах», – сказал Лавров после подписания документа.

Глава МИД РФ пояснил, что соглашение закрепляет прочное взаимодействие между соответствующими службами Сербии с ФСБ, ФСО, Советом безопасности России, передает ТАСС.

Стефанович добавил, что подписание документа является важной главой в отношениях двух стран.

«Документ облегчит быстрый обмен информацией между МВД Сербии и другими службами с российским ведомством. Это поможет нам обеспечить быструю и эффективную защиту интересов как России, так и Сербии», – сказал он.

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич на совместной пресс-конференции с Лавровым заявил, что Сербия никогда не будет вводить санкции против РФ и не вступит в НАТО.