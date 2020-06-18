 

Полиция начала поиск станцевавших в бикини у мемориала Победы девушек

18.06.2020, 19:08, Новости дня

Полиция проводит проверку из-за публикации в Сети видео, на котором две девушки в купальниках танцуют в фонтане у мемориала Победы в Калуге, сообщил в четверг представитель УМВД по региону.

«Материалы переданы сотрудникам по территориальности. Они проводят проверку. И уже по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает РИА «Новости».

Видеоролик танцев опубликовало издание «Подъем», отметив, что первоначально он появился в одной из соцсетей.

 

Отмечается, что личности девушек пока не установлены.

Напомним, в январе подростки в Махачкале пожарили на Вечном огне курицу и станцевали у мемориала.

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / Студия Шустера опросила украинцев, за кого из кандидатов прошлого они проголосовали бы на выборах президента

05.06 / По грибы за миллионом — CGTN рассказал, как тихая охота помогла разбогатеть жительнице Китая

01.05 / Генсек ООН – мир слишком разобщён в борьбе с пандемией, но ещё не поздно всё изменить

16.04 / Доктор Мясников: ИВЛ – это скальпель, им можно спасти жизнь, а можно перерезать больному горло

29.05 / В Подмосковье новорожденного нашли между гаражами

02.05 / Хоккей. Андрей Скабелка возглавил ярославский “Локомотив”

10.04 / В СК рассказали об осмотре частей самолета Качиньского польской стороной

16.06 / Депутаты от “Слуги народа” проводят собеседование с кандидатом на должность министра образования – СМИ

24.05 / СК возбудил более 300 уголовных дел против украинских силовиков

26.04 / Гражданина Китая оштрафовали за жарку шашлыков на балконе в Хабаровском крае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска