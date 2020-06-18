 

Москва отвергла обвинения в причастности к убийству Хангошвили

18.06.2020, 19:08, Новости дня

Утверждение генпрокуратуры Германии о якобы причастности РФ к убийству грузинского гражданина в Берлине не имеет доказательств, сообщил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

«В обвинительном заключении содержится утверждение, что убийство было совершено по поручению российских государственных структур. Это, однако, как и прежде, не подкреплено никакими фактами и доказательствами», – цитирует посла ТАСС.

Он отметил, что обвинения против российских государственных структур беспочвенны и голословны.

Нечаев пояснил, что в привязке к этой ситуации из Берлина выслали двух сотрудников посольства РФ за якобы недостаточное сотрудничество российской стороны с германскими правоохранительными органами.

«При этом мы точно знаем, что профильные российские ведомства взаимодействуют с германскими коллегами по партнерским каналам и предоставляют ответы на поступающие запросы», – добавил посол.

«Как и недавняя раскрученная в ФРГ история с так называемыми «русскими хакерами» и якобы стоящими за ними спецслужбами, они совершенно не способствуют позитивному развитию и без того непростых российско-германских отношений. Что касается звучащих в Берлине угроз о возможных дальнейших мерах против России, то в случае их реализации без реакции они оставлены не будут», – подвел итог Нечаев.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К. (Зелимхан Хангошвили), было совершено 23 августа прошлого года. Американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине. После этого Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата из-за того, что РФ якобы мало способствует в раскрытии убийства грузинского боевика Хангошвили.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Коронавирусом оказались заражены 960 российских военнослужащих

30.04 / Гривна официально укрепилась до 26,97 грн/$

15.04 / Законодатели от Нью-Йорка просят оказать федеральную помощь для погребения умерших от COVID-19

13.04 / Минэнерго США спрогнозировало восстановление отрасли после ценовых войн

14.05 / Путин выразил надежду на регистрацию российской вакцины от коронавируса в сентябре

16.04 / Московские медики поддержали пациентов фото на защитных костюмах

05.05 / В Подмосковье пациент с коронавирусом сбежал из госпиталя

22.05 / США внесли десятки китайских организаций в черный список

29.04 / Лавров примет участие в онлайн-встрече глав МИД «нормандской четверки»

10.06 / В ЕС заявили, что Россия и Китай стоят за кампаниями по дезинформации, связанной с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска