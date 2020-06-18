Москва отвергла обвинения в причастности к убийству Хангошвили

18.06.2020, 19:08, Новости дня

Утверждение генпрокуратуры Германии о якобы причастности РФ к убийству грузинского гражданина в Берлине не имеет доказательств, сообщил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

«В обвинительном заключении содержится утверждение, что убийство было совершено по поручению российских государственных структур. Это, однако, как и прежде, не подкреплено никакими фактами и доказательствами», – цитирует посла ТАСС.

Он отметил, что обвинения против российских государственных структур беспочвенны и голословны.

Нечаев пояснил, что в привязке к этой ситуации из Берлина выслали двух сотрудников посольства РФ за якобы недостаточное сотрудничество российской стороны с германскими правоохранительными органами.

«При этом мы точно знаем, что профильные российские ведомства взаимодействуют с германскими коллегами по партнерским каналам и предоставляют ответы на поступающие запросы», – добавил посол.

«Как и недавняя раскрученная в ФРГ история с так называемыми «русскими хакерами» и якобы стоящими за ними спецслужбами, они совершенно не способствуют позитивному развитию и без того непростых российско-германских отношений. Что касается звучащих в Берлине угроз о возможных дальнейших мерах против России, то в случае их реализации без реакции они оставлены не будут», – подвел итог Нечаев.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К. (Зелимхан Хангошвили), было совершено 23 августа прошлого года. Американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине. После этого Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата из-за того, что РФ якобы мало способствует в раскрытии убийства грузинского боевика Хангошвили.