Мнение: Петербург построен при Николае II, Сиэттловская коммуна и отмена бумажных билетов на поезда

18.06.2020, 19:06, Разное

1. На заглавной карте дома в Петербурге раскрашены разным цветом в зависимости от года их постройки. Как можно заметить, почти весь центр столицы Российской Империи, которым теперь так восхищаются туристы, был построен при последнем императоре, Николае II. Подробнее с застройкой Петербурга вы можете ознакомиться вот на этом сайте, где отмечен возраст 55 тысяч домов и сооружений:

https://how-old-is-this.house/

Что касается советского периода в истории Петербурга, то дореволюционные темпы строительства удалось превзойти лишь во времена Хрущёва, в 1950-е годы (см. диаграмма под картой).

Если же вы пройдёте по ссылке, то можете убедиться, что значительная часть города была выстроена уже в постсоветское время. В том числе за последние 30 лет было возведено несколько крупнейших в Петербурге мостов, огромное число хорошо заметных на карте торговых и складских помещений, производственных цехов и транспортных терминалов.

2. Читатели прислали скриншот сообщения в соцсетях. Тем, кто изучал историю, происходящее сейчас в США покажется до боли знакомым:

У моей мамы есть близкая подруга, которая живёт на Капитолийском холме, в зоне CHAZ. Мама позвонила ей сегодня, чтобы убедиться, что та в порядке. Она не в порядке. Они стучат в двери и требуют от местных жителей, чтобы те заказывали им еду. Если получают отказ, дома отказавших раскрашивают из баллончиков. Также они гадят на их лужайках.

Мусоровозы протестующие не пропускают, почту тоже. Где права местных жителей? Подруге моей мамы примерно 75 лет, она прожила в этом доме всю свою взрослую жизнь, и она любит своё сообщество. Она всхлипывала в трубку, когда говорила с моей мамой, она напугана и не может больше держаться. Если с ней что-нибудь случится, протестующие пропустят к ней Скорую?

На всякий случай, речь идёт о так называемой автономной зоне в центре Сиэттла, в которой левые протестующие отгородились от властей и полиции:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Автономная_зона_Капитолийского_холма

3. В Израиле отменили бумажные билеты на поезда:

http://newsru.co.il/israel/14jun2020/rakevet_0020.html

Если раньше билет на поезд можно было купить как онлайн, так и в кассе на железнодорожной станции, то теперь билет можно будет купить только через интернет. Он будет действителен только на тот поезд, который указан в нем. Билет будет необходимо предъявить при входе на станцию.

Новые правила позволяют не только проконтролировать процесс заполнения состава, количество пассажиров, но и, в случае необходимости проведения эпидемиологического расследования, проследить цепочку заражения и отправит на карантин пассажиров определенного вагона.

Что скажете, коллеги, не слишком ли жестоко? Многие ведь не любят пользоваться компьютером, предпочитая старую добрую бумагу.