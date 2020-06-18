 

112 – украинский дипломат назвал нехватку воды в Крыму поводом для «очередной агрессии» со стороны России

18.06.2020, 18:59, Новости дня

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар заявил, что в Киеве не исключают возможности «очередной агрессии РФ против Украины». Как передаёт «112 Украина», дипломат сослался на доводы военных специалистов о вероятности угрозы со стороны Крыма, с учётом потенциала Черноморского флота России, его возможностей проведения десантных операций по всему побережью Чёрного моря.


Reuters

В МИД Украины не исключают возможности «очередной агрессии РФ против Украины». Как передаёт «112 Украина», об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

«Мы не знаем, что думает Владимир Путин и не приказал он уже военным готовиться к очередной агрессии. Не буду чрезмерно спекулировать, но поводом для активизации действий против Украины может быть как нехватка воды в Крыму, так и перезагрузки власти в РФ — чтобы, например, скрыть нарушения или получить благосклонность избирателей», — отметил Боднар.

Он сослался на доводы военных специалистов о вероятности угрозы со стороны Крыма, с учётом потенциала Черноморского флота России, его возможностей проведения десантных операций по всему побережью Чёрного моря.

«Не думаю, чтобы РФ отказалась от планов пробить себе по суше коридор в Крым, а может и в Приднестровье. Особенно с учётом того, что воды в Крыму всё меньше и меньше. И никто не снимал военную угрозу со стороны оккупированного Донбасса и территории РФ вообще», — отметил Боднар.

По его словам, об угрозах со стороны РФ Украина постоянно информирует международное сообщество, в частности, страны, которые задействованы в «норманнском формате» — Германию и Францию, а также США и других партнёров в НАТО.



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