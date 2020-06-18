 

В Египте заявили о провале переговоров с Эфиопией по плотине

18.06.2020, 18:53, Новости дня

Переговоры с Эфиопией по строящейся на Голубом Ниле плотине «Возрождение» провалились и не привели к ожидаемому прогрессу, говорится в распространенном в четверг заявлении министерства водных ресурсов и ирригации Египта по итогам трехсторонних переговоров с участием Судана.

«Переговоры по плотине не достигли прогресса из-за непримиримой позиции Эфиопии по техническим и юридическим вопросам, поскольку Аддис-Абеба отказалась от подписания юридически обязывающего соглашения, согласившись только на заключение неких нормативных положений, которые она сможет в одностороннем порядке изменить», – передает слова министра Мухаммеда Абдель Атты ТАСС.

Он отметил, что Эфиопия «стремится получить абсолютное право на реализацию проектов в верховьях Голубого Нила, отказывается от включения в соглашение правовых механизмов для урегулирования возникающих споров и мер по противодействию засухе».

Каир утверждает, что Эфиопия «заняла жесткую линию и выступила против передачи переговорного досье главам правительства трех стран в качестве последней возможности на политическом уровне рассмотреть причины зашедших в тупик переговоров и попытаться найти решение проблем».

Напомним, ранее министр ирригации и водных ресурсов Судана Ясир Аббас заявил, что Египет, Судан и Эфиопия смогли согласовать технические аспекты заполнения строящейся на Голубом Ниле плотины «Возрождение».

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию на Голубом Ниле крупнейшей в Африке плотины «Возрождение» («Хыдасе») из 15 радиально-осевых гидроагрегатов. Мощность ГЭС, которая будет представлять собой каскад из четырех плотин, составит 5250 МВт. Аддис-Абеба намерена ввести объект в строй в 2022-2023 годах.

Для Эфиопии строительство станции – это гигантский экономический проект, реализация которого обеспечит страну электроэнергией и позволит экспортировать ее в соседние страны. Египет и Судан опасаются, что в результате работы ГЭС в Ниле может возникнуть нехватка воды, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возведении объекта, способного уничтожить Египет.



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