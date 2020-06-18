Такси в Москве обязали дезинфицировать после каждого клиента

18.06.2020, 18:53, Новости дня

Таксисты в Москве будут обязаны проводить дезинфекцию машин после каждого выполненного заказа, следует из приказа Департамента транспорта с учетом требований Роспотребнадзора.

Кроме того, ежедневно водители такси должны проводить мойку и дезинфекцию автомобилей на специализированных пунктах, оборудованных выделенными постами дезинфекции.

«Обеспечить водителей масками и перчатками (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже один раза в три часа), дезсредствами и антисептиками. Ежедневно перед выходом водителя на смену измерять ему температуру, в случае повышенной температуры или признаков заболевания – временно отстранить от управления автомобилем», – говорится в сообщении Дептранса в Telegram.

Помимо этого, каждые 15 дней будут проводится анализы на коронавирус не менее, чем у 10% списочного состава водителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал избегать массовых скоплений людей, так как риск коронавируса остается.

Также мэр заявлял, что в Москве 96% населения строго соблюдают рекомендации Роспотребнадзора по коронавирусу.

В понедельник Собянин сообщил, что российская столица готова к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса: с 16 июня открылись летние веранды кафе и ресторанов.