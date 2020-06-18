 

Такси в Москве обязали дезинфицировать после каждого клиента

18.06.2020, 18:53, Новости дня

Таксисты в Москве будут обязаны проводить дезинфекцию машин после каждого выполненного заказа, следует из приказа Департамента транспорта с учетом требований Роспотребнадзора.

Кроме того, ежедневно водители такси должны проводить мойку и дезинфекцию автомобилей на специализированных пунктах, оборудованных выделенными постами дезинфекции.

«Обеспечить водителей масками и перчатками (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже один раза в три часа), дезсредствами и антисептиками. Ежедневно перед выходом водителя на смену измерять ему температуру, в случае повышенной температуры или признаков заболевания – временно отстранить от управления автомобилем», – говорится в сообщении Дептранса в Telegram.

Помимо этого, каждые 15 дней будут проводится анализы на коронавирус не менее, чем у 10% списочного состава водителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал избегать массовых скоплений людей, так как риск коронавируса остается.

Также мэр заявлял, что в Москве 96% населения строго соблюдают рекомендации Роспотребнадзора по коронавирусу.

В понедельник Собянин сообщил, что российская столица готова к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса: с 16 июня открылись летние веранды кафе и ресторанов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Роспотребнадзор рекомендовал ограничить количество работников на предприятиях

08.06 / США отказались от десантных операций на учениях Baltops из-за пандемии

22.04 / Сбербанк начал выдачу кредитов под 0% на зарплату компаниям, которые не были его клиентами

09.05 / За сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано восемь случаев COVID-19

13.06 / Два футболиста покинут “Пари Сен-Жермен”

08.05 / Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 31 мая

17.06 / Летевший из Москвы SSJ-100 экстренно сел в Перми

14.05 / В NYT заявили о «точности» опубликованной дезинформации о коронавирусе в России

27.04 / Во Франции зафиксирован исторический рост безработицы

21.05 / США призвали Индию выбрать американские системы ПВО вместо российских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска