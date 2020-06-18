Мнение: В России разблокировали Телеграм

18.06.2020, 18:50, Разное

Прочитал в Телеграме, что в России разблокировали Телеграм. Ок.

Комедия с блокировкой мессенджера закончилась, тем более что даже гос.органы на эту блокировку плевали с высокой колокольни, чего уж от граждан то требовать. Пожалуй это была самая нелепая блокировка чего-либо на мой памяти.

Лишь в работе "товарища майора" ничего не поменялось – как читал в "запрещенные времена", так и сейчас будет.

Интересна формулировка "готовность противодействовать терроризму и экстремизму". Под эту формулировку можно много чего подвести, но к сожалению готовности глубин содействия Дурова, Роскомнадзор и Генпрокуратура не раскрывают. С одной стороны, это может быть способ спасти лицо Роскомнадзора, чтобы хотя бы формально показать, что Дуров в чем-то Роскомнадзору уступил, дабы появился формальный повод для разблокирования.

С другой стороны, после того, как Дурова погнали из США с его криптовалютой, он вполне мог пойти на какие-то уступки властям в вопросах "терроризма и экстремизма". Тем более Дуров начал выпускать острокритические материалы про США, так что вполне мог договориться. Так что некоторая интрига сохраняется.

PS. Будут акции с запуском бумажных самолетиков куда нибудь?

PS2. Несомненный плюс все же есть – теперь в Тегерам можно заходить без ВПН (встроенных и внешних) и работать он должен чуть шустрее.