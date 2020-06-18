Российского посла вызвали в МИД Эстонии

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18.06.2020, 18:48, Новости дня

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла в Таллине Александра Петрова, причиной является законопроект об отзыве осуждения пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему, который рассматривается Госдумой, сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу.

«Мы выражаем неудовлетворенность рассматриваемым в Государственной Думе законопроектом. Международное сообщество неоднократно и решительно осудило пакт Молотова-Риббентропа», – передает его слова РИА «Новости».

МИД Эстонии заявил, что такие же дипломатические демарши предприняли министерства иностранных дел Латвии и Литвы.

Посольство РФ подтвердило факт вызова посла Александра Петрова в МИД Эстонии.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о предложении депутата Госдумы Алексея Журавлева отменить решение съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении пакта Молотова-Риббентропа.

Журавлев ранее выразил мнение, что это постановление «не соответствует принципам исторической справедливости», и было принято в «условиях нарастающей политической нестабильности» и при давлении «внешних сил». Известно, что инициативу Госдумы поддержали 38 ученых, общественных деятелей и офицеров, направивших Журавлеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину открытое письмо.

В сентябре прошлого года Минобороны РФ опубликовало рассекреченные архивные документы о пакте Молотова-Риббентропа.



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