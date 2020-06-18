На Украине подсчитали сокращение численности населения в 2020 году

18.06.2020, 18:48, Новости дня

Численность населения Украины за четыре месяца 2020 года сократилась на 0,23% – до 41 млн 806,2 тыс. человек, сообщила государственная служба статистики страны (Госстат).

«Численность населения на Украине по оценке на 1 мая составляла 41 млн 806,2 тыс. лиц. В течение января – апреля численность населения уменьшилась на 96 тыс. человек», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

По этим данным, смертность в стране вдвое превысила рождаемость.

«Остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших – 47 новорожденных», – добавили в Госстате.

С января по апрель на Украине родилось 92,3 тыс. детей, в аналогичный период 2019 года – 99,1 тыс. детей.

Также за четыре месяца число приехавших на Украину превысило число выехавших на 6755 человек.

По итогам 2019 года число жителей Украины сократилось на 250,8 тыс. человек до 41,9 млн человек.

В январе украинский министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 млн и составляет 37 млн человек.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала статистику, согласно которой за последние двадцать пять лет население Украины сократилось более чем на четверть.