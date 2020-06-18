 

Названы способствующие красивому загару продукты

18.06.2020, 18:48, Новости дня

Для красивого загара нужно употреблять продукты, содержащие бета-каротин, селен, ликопин и триптофан, рассказала профессор кафедры кожных и венерических болезней им. Рахманова, Института клинической медицины им. Склифосовского, Сеченовского университета Елена Снарская.

«Рекомендуется употреблять продукты, содержащие бета-каротин, селен, ликопин, триптофан. Предпочтительны овощи – брокколи и помидоры, а также белки – печень и красные сорта мяса», – цитирует Снарскую агентство «Москва».

По ее словам, употребление в пищу персиков, абрикосов, дынь, арбузов и винограда также способно поддержать вид кожи с загаром.

Как уточнила врач, перечисленные продукты оказывают эффект благодаря большому содержанию антиоксидантов и витаминов.

Ранее в Роскачестве дали советы по подбору правильных кремов, лосьонов и спреев с компонентами SPF, которые помогут обезопасить кожу от ультрафиолетовых лучей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Летчику Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы в США

20.04 / Под Минусинском двое мужчин в упор расстреляли своего знакомого

11.06 / Жертвами коронавируса во всем мире стали более 416 тыс. человек

11.04 / На въездах в Москву начались проверки документов

22.05 / Россия не поверила в приверженность НАТО контролю над вооружениями

07.05 / Транспорт после пандемии: Путин обозначил задачи чиновников и представителей отрасли

02.06 / Коронавирус добрался до Красноярского медуниверситета

17.06 / Конкурсантке “Мисс Вселенная” из Колумбии ампутировали ногу

20.04 / Полиция Берлина разогнала митинг противников карантина

11.05 / Новая вспышка коронавируса в Китае, Саудовская Аравия рекордно сокращает добычу нефти. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска