В Беларуси задержан бизнесмен и политик Виктор Бабарико

18.06.2020, 18:45, Новости дня

Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико задержан, сообщил Комитет госконтроля страны.

Там отметили, что Бабарико, которого ранее в четверг привезли на допрос, задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления.

«Бабарико задержан в связи с тем, что он являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», – заявил глава Комитета госконтроля Иван Тертель. По его словам, проверяются, среди прочего, махинации с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов, в результате которых на зарубежные счета была выведена крупная сумма.

Как напоминает агентство Tut.by, со ссылкой на информацию избирательного штаба Бабарико, утром он и его сын Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей для регистрации кандидатом, но потом перестали выходить на связь

Официальный телеграм-канал Белтелерадиокомпании сообщил, что политик и его сын были доставлены в Департамент финансовых расследований Комитета Госконтроля. Адвокаты к ним попасть не смогли – из-за «учений». Защита подала жалобу в прокуратуру. В домах семьи Бабарико прошли обыски.

Днём ранее стало известно, что заблокирован избирательный фонд Бабарико. Никаких официальных комментариев не давалось, отмечает Белорусская служба Радио Свобода.

11 июня было возбуждено уголовное дело против действующих и бывших сотрудников Белгазпромбанка, которым Виктор Бабарико руководил 20 лет. По словам Бабарико, в рамках этого дела, которое он расценивает как нападение на себя лично и попытку политического давления, были задержаны два десятка человек. Сам возможный соперник нынешнего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах в августе процессуального статуса в деле не имел.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.

В последние недели в разных городах Беларуси проходили массовые акции сторонников оппозиции в поддержку других возможных кандидатов. Несколько активистов, политиков и блогеров были задержаны и получили аресты до 15 суток. Власти обвинили их в участии в несанкционированных выступлениях.

Критики Александра Лукашенко подчеркивают, что его правительство практически нетерпимо к инакомыслящим и независимым медиа, и что ни одни выборы в стране за последние 20 с лишним лет нельзя назвать свободными и справедливыми по западным стандартам.