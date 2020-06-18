 

Верховный суд защитил «мечтателей»

18.06.2020, 18:45, Новости дня

Верховный суд США проголосовал в четверг против попытки администрации Трампа отменить программу, защищающую от депортации тысячи иммигрантов, так называемых «мечтателей», в детском возрасте нелегально приехавших в США.

Верховный суд отменил решение суда низшей инстанции, признавшего незаконной программу DACA (Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов), введенную в действие в период президентства Барака Обамы.

За отмену решения суда низшей инстанции проголосовали пять членов Верховного суда, против – четыре.

Председатель Верховного суда Джон Робертс, придерживающийся консервативных взглядов, присоединился к четверым либерально настроенным судьям.

Принятое решение означает, что приблизительно 649,000 иммигрантов, главным образом выходцев из стран Латинской Америки, будут по-прежнему защищены от депортации; каждый из них будет иметь возможность получить разрешение на работу, обновляемые раз в два года.



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