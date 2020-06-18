Почести для Онор: Джессика Альба отметила с семьей день рождения старшей дочери

18.06.2020, 18:42, Разное

Актриса Джессика Альба продолжает соблюдать правила самоизоляции, и потому на 12-летие своей старшей дочери Онор “пригласила” только домочадцев: сестру девочки, 9-летнюю Хэвен, ее брата, 2-летнего Хэйеса, и ее отца Кэша Уоррена. Скромный состав гостей не помешал семейству подготовить дом к празднику: судя по фото, которыми Джессика поделилась в Instagram, ее особняк теперь украшен воздушными шарами и гирляндами. В качестве сладкого угощения на стол подавались капкейки и праздничный торт из 12 разноцветных слоев. Вполне возможно, что эти кондитерские изделия приготовила сама Джессика: актриса уже давно ведет здоровый образ жизни и является соосновательницей компании The Honest Company, которая производит нетоксичные продукты.

В эти дни я полагаюсь на семью и нахожу особую радость в дне рождения моей малышки Онор. Я так горжусь той девочкой, которой она стала, и мне очень повезло, что эта прекрасная душа выбрала меня своей матерью,

– написала Джессика под фотографиями с праздника.

Джессика Альба с детьми и праздничный торт

Чествовали день рождения Онор (кстати, имя девочки Honor можно перевести с английского как “честь” – Ред.) и за пределами дома. Приехавшая ненадолго навестить семейство родственница повесила в честь праздника на свою машину плакат “С днем рождения, Онор!”.

К слову, это не первый раз, когда поздравления для 12-летней девочки оказываются так или иначе связаны с автомобилями. На прошлой неделе Онор отметила еще одну памятную дату – закончила начальную школу. Джессика решила устроить девочке домашний выпускной и разукрасила их машину граффити с надписью “Класс 2020 года”.

Джессика с дочками на фоне “поздравительной” машины

Напомним, Джессика и ее муж, продюсер Кэш Уоррен, познакомились в 2004 году на съемках блокбастера “Фантастическая четверка”, 27 декабря 2007-го они объявили о помолвке, а в мае 2008-го сыграли свадьбу. С тех пор актриса сделала своим основным приоритетом семью, и хотя и сейчас продолжает успешно сниматься в кино, посвящает семье и мужу куда больше времени, чем съемочной площадке. В прошлом году актриса даже написала эссе о том, что значит для нее материнство, и там были такие слова:

Ваш мир полностью перевернулся. Все, что вам казалось важным, больше не существует. А все, что было само собой разумеющимся – например, сесть и спокойно поесть или лечь поспать – стало настоящей роскошью. Дети меняют нашу жизнь. Но это лучшая трудность, с которой можно столкнуться. Я все еще не могу поверить, что моей старшей дочери 10 лет. Она уже не нуждается во мне так сильно, как прежде. Время, которое у нас есть с нашими детьми, – мимолетно. Нужно лелеять каждый момент. Каждую детскую истерику и каждый крик. Быть матерью для меня сейчас – не то же самое, что было в случае с первым ребенком. Я знаю, что если ребенок плачет – с ним все нормально. И если посуды в раковине и игрушек в гостиной накопилось столько, что это не похоже на идеальную картинку из Instagram, это тоже в порядке вещей. Даже если кажется, что у вас все неидеально, просто знайте, вы потрясающая мама. И на этом все.