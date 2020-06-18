 

Мнение: Обращение

18.06.2020, 18:41, Разное

Путин намерен перед последним днем голосования по своим поправкам обратиться к населению с разъяснениями смысла поправок. Логика, конечно, впечатляет – вместо всенародного обсуждения поправок какой-то дед из бункера по бумажке зачитает короткий текст. С другой стороны, назвать происходящее конституционным процессом может либо полный дурак, либо подлец. Иных определений, увы, подобрать в сложившейся ситуации невозможно.

Мероприятие под названием "всенародное голосование" – незаконно. Это нет смысла даже обсуждать, так как есть лишь два сценария внесения поправок и изменений в статьи конституции – либо они носят точечный характер не затрагивающий основополагающие и базовые статьи конституции, и тогда поправки формулируются законом, голосуются Федсобранием, подписываются президентом и голосуются законодательными собраниями регионов (после чего вступают в силу автоматически), либо поправки затрагивают базовые основы конституции, и тогда принимается целиком новая конституция через созыв конституционного собрания. В этом случае новая конституция утверждается на референдуме (не на голосовании). Других сценариев в конституции не предусмотрено, а значит – они незаконны.

Уже поэтому любое действие по отношению к путинским поправкам – за, против, порвать бюллетень – это соучастие в государственном преступлении. Ты пришел на участок – ты преступник, точно такой же, как и Путин, который инициировал преступление.

Ситуация вынуждает задаваться и сопутствующими вопросами. Два раза в новейшей истории России ее конституцию циничным образом буквально насилуют. И второй раз выясняется, что механизмов, способных противостоять попыткам совершить конституционный переворот, нет. Ни президент (который считается "гарантом" конституции – без разъяснения того, что это определение означает), ни конституционный суд, призванный следить за буквальным толкованием основного закона и обладающий правом окончательного вердикта по любым действиям в ее отношении – эти механизмы не работают. А значит, после ликвидации фашистского режива Путина эти институты должны быть либо упразднены, либо получить все необходимые полномочия и гарантии, восстанавливающие их дееспособность. Сегодня КС – просто синекура в историческом здании Сената рядом с Исаакием и видом на Неву с гигантскими зарплатами и прочими приятными дополнениями к статусу. Как госинститут, его ценность равна нулю. А, скорее, даже отрицательна.

Источник: Эль Мюрид



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