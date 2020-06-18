Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение

18.06.2020, 18:37, Разное

Двукратный олимпийский чемпион высказался о своем новом статусе. Он признался, что и не думал о том, что станет тренером.

“Мне в сборной быть тренером – это как бы норма, регламент”, – признался Евгений Плющенко. Отметим, что коллеги фигуриста и поклонники восприняли новость очень эмоционально. Одни порадовались за спортсмена, другие же посчитали новое назначение незаслуженным.

Напомним, все началось с того, что фигуристка Александра Трусова ушла от своего тренера Этери Тутберидзе и стала подопечной Евгения Плющенко. После этого между наставниками произошел конфликт.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Янв 2019 в 10:57 PST

При этом сразу после перехода юной спортсменки к новому тренеру фигурист приобрел новый статус. Сейчас Александра Трусова и Евгений Плющенко активно тренируются, в июне они поехали на сборы в Кисловодск.

Как писали “Дни.ру”, назначение Евгения Плющенко на должность тренера уже успели прокомментировать Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова. Первая назвала это бредом, а вторая призвала народ не судить фигуриста строго, а дать ему время.