Мнение: О негритянской «Яжематери»

18.06.2020, 18:35, Разное



Фото © Reuters.

Признайтесь честно, какие эмоции вызывает у вас этот заглавный снимок с матерью и ребёнком?

Умиление? Сочувствие? Отторжение? Отвращение? Ну же, не стесняйтесь…

Что-то ещё?

А если узнаете всю правду про место и обстоятельства фотографии Reuters? Там всё не так просто, как может показаться.

Итак, женщина с ребёнком находится неподалёку от того места в Миннеаполисе, где четверо местных полицейских, трое из которых были белыми, так неудачно арестовали темнокожего рецидивиста Джорджа Флойда. Асфальт под её ногами испещрён перечнем имён афроамериканцев, убитых полицией при задержаниях. Большинство из убиенных, по правде говоря, оказывали сопротивление аресту, а некоторые – даже вооружённое. Теперь все они «жертвы Режима», и в их честь появился такой вот мемориал.

Более того, само место гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе теперь объявлено… священным. Такого мнения придерживаются борцы с расизмом. И не только они.

Как передает CBN News, на этой улице начали проводить обряды крещения в ванне. Идея принадлежит местному пастору Чарльзу Каруку. Он опубликовал видео обряда в Facebook. По его словам, это место священно в связи с тем, что там находят мир люди всех цветов кожи. Кроме того пастор привел доказательства целебной силы этого места. По его словам, там произошло моментальное исцеление от проблемы со спиной. Она досаждала на протяжении 20 лет. Также, по его словам, зафиксировано исцеление от 18-месячной травмы.

Даже не знаю, как это всё охарактеризовать…

А вы знаете?