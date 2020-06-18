Больше здоровых привычек – меньше риск болезни Альцгеймера

18.06.2020, 18:30, Разное



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Чем больше здоровых привычек у человека, тем ниже у него риск развития болезни Альцгеймера, показало новое исследование, опубликованное в Neurology. К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные около 3 тысяч человек.

Ученые фокусировались на пяти показателях здорового образа жизни: физической активности, некурении, отсутствие злоупотребления алкоголем, хорошая диета и когнитивная (интеллектуальная) активность. У тех, кто придерживался четырех или всех пяти здоровых практик, уровень риска болезни Альцгеймера на 60% ниже, чем у тех, кто следовал лишь одной из них. Две или три здоровые привычки уменьшали этот риск на 37%.

Критерием хорошей физической активности были 150 минут нагрузки средней или высокой интенсивности в неделю. К здоровым вариантам диеты ученые относили средиземноморскую диету, DASH-диету и их сочетание для профилактики нервных болезней (MIND).

Авторы считают, что эта работа убедительно показывает, что одновременное воздействие сразу на несколько модифицируемых факторов риска болезни Альцгеймера дает выразительный эффект.

В научную работу были включены участники двух крупных наблюдательных исследований, для которых были известны все данные о диете и образе жизни.

Ранее ученые считали, данные о профилактической роли таких факторов, как увеличение физической активности, контроль артериального давления и когнитивные тренировки, многообещающими, но еще недостаточными.