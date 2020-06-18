Путин направил телеграмму Назарбаеву

18.06.2020, 18:30, Новости дня

Президент Владимир Путин пожелал первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву выздоровления.

Российский лидер направил казахстанскому политику телеграмму, в которой выразил свою поддержку. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Хотел бы искренне, по-дружески поддержать вас в этот непростой момент. Уверен, что ваша необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут вам в короткое время справиться с вирусом. От души желаю Вам полного выздоровления, доброго здоровья на долгие годы», – отмечается в тексте телеграммы.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился новой коронавирусной инфекцией.

В 2019 году Назарбаев, руководивший Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Его преемником стал спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев остался во главе Совбеза республики.