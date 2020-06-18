Назван главный способ достичь долголетия

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18.06.2020, 18:30, Новости дня

Ученые из Кембриджа и Эдинбургского университета выяснили, что физическая активность снижает риск преждевременной смерти, исследование опубликовано в журнале Lancet Global Health.

Ученые выяснили, что тренировки снижают количество преждевременных смертей на 15%, что соответствует примерно четырем млн спасенных жизней ежегодно, передает РИА «Новости».

Уточняется, что исследователи проследили за состоянием жителей 168 стран мира, которые придерживались рекомендаций ВОЗ по физической активности. В среднем они около 150 минут в неделю уделяли аэробным упражнениям – тренировкам средней интенсивности, при которой мышцы черпают энергию из кислорода.

При подобной нагрузке пульс варьируется в пределах 120-150 ударов в минуту, однако показатели могут разниться в зависимости от тренированности человека и состояния здоровья.

Отмечается, что эффект оказался максимальным в странах с низким уровнем дохода. По оценкам ученых, из-за последствий гиподинамии в мире ежегодно умирают более трех млн человек.

Ранее ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук рассказали, что регулярные физические упражнения и здоровое питание, могут продлить жизнь человека на срок около десяти лет. 



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