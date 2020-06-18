Убийца перед бойней в московской квартире несколько месяцев преследовал свою жертву

18.06.2020, 18:20, Новости дня

Московские следователи опубликовали кадры из квартиры после гибели в ней четырех человек, на которых видно орудие убийства и следы борьбы.

Знакомая 23-летней погибшей, слова которой процитировали на радиостанции "Говорит Москва", рассказала, что жертва рассталась с преступником еще в марте, и с тех пор он ее преследовал, вынуждая менять аккаунты в социальных сетях и номера телефонов.

Елизавета Хлюпина порвала со своим 21-летним молодым человеком из-за его неуравновешенного характера — вспыльчивости и ревности. Тот, однако, не мог смириться с потерей любимой и регулярно пытался наладить с ней отношения довольно странным способом — криками и пением под окнами.

Другие жертвы убийцы, по предварительной информации, были застрелены без причин.

Ранее сообщалось, что в доме на улице Приорова раздались выстрелы. Позже, когда сотрудникам правоохранительных органов удалось попасть внутрь, в квартире были обнаружены четыре жертвы с огнестрельными ранениями — две женщины, мужчина и маленький ребенок.