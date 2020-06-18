Чемпионат мира-2021 по фигурному катанию пройдет в Стокгольме

18.06.2020, 18:20, Новости дня

Международный союз конькобежцев утвердил право Стокгольма принять у себя чемпионат мира по фигурному катанию в 2021 году. Он пройдет с 22 по 28 марта. Об этом заявил пресс-служба ISU.

Также стало известно, что чемпионат Европы по фигурному катанию примет Загреб. Он состоится с 25 по 31 января 2021 года. Что касается юниорского мирового первенства, то оно пройдет с 1 по 7 марта в Харбине.

Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года, который должен был принять Монреаль, не состоялся из-за пандемии коронавирусной инфекции.