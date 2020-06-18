Ученые обнаружили мутацию коронавируса, которая делает его более заразным

18.06.2020, 18:18, Новости дня

Американские ученые обнаружили мутацию коронавируса, которая увеличивает количество “шипов” в его “короне” и делает его более заразным по сравнению с другими штаммами. Об этом говорится в исследовании представителей Нью-йоркского геномного центра и Университета Нью-Йорка, нерецензированный препринт которого опубликован 14 июня на сайте BioRxiv.

Как пишет Reuters, исследование может объяснить, почему вспышки в некоторых частях мира не приводят к таким последствиям, как, например, в Нью-Йорке или Италии.

Авторы отмечают, что мутация D614G увеличивает количество “шипов”, которыми вирус цепляется к клеткам человека, в четыре – пять раз, из-за чего SARS-CoV-2 становится более заразным. В некоторых случаях вирус примерно в восемь раз эффективнее соединяется с человеческими клетками, чем коронавирус без такой мутации.

На данный момент неизвестно, влияет ли эта особенность на тяжесть протекания коронавирусной болезни и вероятность летального исхода.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,38 млн, из них более 4,1 млн вылечились, а 449 тыс. умерли.