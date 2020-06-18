 

Член ОП Мизулина назвала решение Роскомнадзора по Telegram своевременным

18.06.2020, 18:16, Новости дня

За последнее время в мессенджере Telegram не было замечено многочисленных фейков, в отличие от аналогичных площадок, поэтому решение Роскомнадзора снять с него ограничения является своевременным шагом, сообщила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял ограничения с мессенджера Telegram. Уточняется, что основатель приложения Павел Дуров «высказал готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

«Думаю, что решение Роскомнадзора назрело достаточно давно и оно является своевременным шагом. В последнее время «Лига безопасного интернета» не фиксирует в Telegram распространения большего количества деструктивной информации, нежели чем на иных аналогичных площадках. Данного мессенджера также пока нет и не было в лидерах по распространению фейков о коронавирусе и предстоящем голосовании (по поправкам в Конституцию)», – говорит Мизулина.

Эксперт подчеркивает, что за последнее время администрация Telegram достаточно оперативно реагировала на жалобы волонтеров «Лиги безопасного интернета» и моментально блокировала недостоверную информацию.

«Telegram растет и уже входит в пятерку крупнейших сервисов по аудитории в мире, при этом остается политически нейтральной платформой. На текущий момент здесь мы не видим дискриминации пользователей по политическим мотивам, в отличие от Twitter или Facebook, которые по совершенно непонятным причинам блокируют наших соотечественников, и, чаще всего, за распространение позитивных публикаций о России. Это, безусловно, является плюсом данного сервиса», – рассказывает Мизулина.

По мнению члена ОП, более эффективным вариантом борьбы с противозаконным контентом в подобных мессенджерах стало бы создание универсальных правил абсолютно для всех интернет-площадок. А именно: самостоятельный контроль информации и публикаций, которые распространяются в каком-либо электронном ресурсе. Мизулина рассказывает, что такая экономическая модель уже действует в Германии и Франции и достаточно успешно показывает себя.

«Мы можем сколько угодно пытаться бороться с подобными группами и сообществами, но если сами же мессенджеры подключатся к борьбе с противозаконным контентом, то это будет куда более эффективно, без громких и долгих разбирательств и ущемления чьих-либо прав. Если же мессенджеры не будут заниматься самоцензурой, то продолжат получать штрафы, что явно им невыгодно», – подытожила Мизулина.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков назвал разблокировку Telegram «шагом в правильном направлении», поскольку данный мессенджер имеет большую безопасность информации пользователя, нежели аналогичные американские сервисы.



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