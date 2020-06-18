Устроивший стрельбу в Москве мужчина привлекался за пьянство

18.06.2020, 18:16, Новости дня

Открывший огонь в квартире в Москве привлекался к административной ответственности за употребление алкогольных напитков в общественном месте, сообщил источник в правоохранительных органах.

«15 февраля на Севастьяна Путинцева был составлен протокол сотрудниками ОМВД по Красносельскому району ГУМВД по Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте. Он был оштрафован на 500 рублей», – сказал собеседник РИА «Новости».

В четверг днем мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Приорова. Он застрелил женщину, ее мать и ребенка, после покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Очевидцы рассказали, что слышали минимум шесть выстрелов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, мужчина, устроивший стрельбу, получил разрешение на оружие в соответствии с российским законодательством.