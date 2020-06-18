 

В СПЧ назвали способ предотвратить фейки о голосовании по Конституции

18.06.2020, 18:16, Новости дня

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод отметил, что необходимо активнее объяснять гражданам о голосованию по поправкам к Конституции, это поможет снизить число ложных сообщений.

«Вопросам информационного сопровождения [голосования] будет уделяться очень большое внимание. Мы рекомендовали нашим коллегам в регионах создавать такие группы фейк-контроля, выезжать на участки, беседовать с членами комиссий, наблюдателями, представителями политических партий и предоставлять СМИ объективную и проверенную информацию. Конечно, в этой связи необходимо усилить просветительскую работу», – сказал Брод в ходе заседания консультативной площадки c представителями научно-экспертного сообщества и наблюдателями в ЦИК, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время «идет беспрецедентная информационная атака, которая дискредитирует форму и содержание конституционной реформы». «Такие попытки продолжаются и по сей день. То, что якобы СМИ не могут принимать участие в ходе голосования и не будут допущены на участки для голосования, что навязывается дискуссия об агитации, что вот-вот якобы Венецианская комиссия зарубит наши поправки. По всем этим фейкам и манипуляциям собран большой фактологический материал», – отметил член СПЧ.

Он подчеркнул, что общественники будут находиться на постоянной связи с экспертами, наблюдателями и гражданами во время голосования.

«А что касается критиков реформы, то, видимо, это уже какая-то многолетняя политическая заданность – не советовать как лучше, а постоянно копаться и вытаскивать негатив. Я хотел бы общественников, правозащитников призвать к конструктивному подходу. Да, проблемы есть. Мы сейчас сами разбираемся по обращениям, связанным с принуждением к голосованию, но нужна конкретная фактура, мы будем обращать на это внимание правоохранителей и избирательной системы», – подчеркнул Брод.

В четверг глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что число ложных сообщений, касающихся общероссийского голосования по поправкам к конституции, за последнюю неделю выросло в шесть раз, всего за две недели выявлено более 1,5 тыс. фейков.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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