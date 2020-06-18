Личное: Агитаторы

18.06.2020, 18:15, Разное

Ну, вот и дожили: голосовать за поправки к Конституции теперь, помимо прочих лизунов в полуприседе, призывают ещё и Стас Михайлов с Бузовой.

К тупеньким, публичным девка добавились и гороховые шуты.



Фото: Соцсети

Любой вменяемый человек знает: слушать песни Стаса Михайлова — это признак того, что ты — крайне недалёкая, потасканная, нелюбимая бабёнка с плохим вкусом.

Любой вменяемый человек знает: Ольга Бузова — днище даже для нашего сельского шоубизнеса. Очень тупая, очень чванливая, с уровнем обаяния — не больше, чем у гири из качалки.

И, тем не менее, эти два вусмерть обколотых филлерами персонажа с пластмассовыми зубами, призывают вас голосовать онлайн.

Смотрю я на такое и думаю: а ведь на эти деньги, что заплатили за агитацию Оленьке и Стасику, можно вылечить несколько тяжело больных детишек.

Дети бы жили. Их родители бы вздохнули, не веря своему счастью.

Но нет.

На мерзкие и откровенно глупые агитки у нашего государства деньги есть, а на детей — собираем.

К чему это я? Глядя вот на такое «топилово» за голосование, лично мне всё давно стало понятно, кому это нужно — им. А мне — нет.

Как относитесь к сытым селебам, которые топят за поправки и зазывают на голосование?