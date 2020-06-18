Мнение: В глазах власти они просто мясо

18.06.2020, 18:14, Разное

Голосование по поправкам в Конституцию (или все-таки ЗА поправки?!), как и все остальные “политмероприятия”, больше походит на четко продуманную, но крайне плохо реализованную постановку. Чего стоит сам факт того, что так называемый “референдум” будет проходить в принудительной форме?

Если у вас вдруг есть сомнения в том, что это вовсе не МХАТ, а наша реальность (и, возможно, будущее), то вот вам вполне конкретные примеры, так сказать, “с полей”.

Механизм по созыву бюджетников на заранее оговоренные избирательные участки выявили, в частности, в нашей любимой культурной столице: руководители всевозможных комитетов, заводов, библиотек, школ и других учреждений, аффилированных с государством, велели своим подчиненным открепляться от участков по месту жительства и примыкать к тем, что более выгодны власти.

Этому есть масса доказательств, и вот некоторые из них. И да, все эти “письма счастья” действительно получали и библиотекари, и слесари на заводах:

То есть, как вы видите, волеизъявление народа в понимании петербургских властей есть не что иное как фикция. Видимо, местный губернатор полагает, что за всех этих людей (которых, к слову, около полумиллиона), работающих воспитателями и учителями, можно вот так просто взять и решить что-то очень важное. А они-то все равно свои налоги заплатят — куда денутся?

При этом, о многом говорит требование властей проголосовать по поправкам досрочно — то есть, основной массе электората следует явиться на избирательные участки с 25 по 1 июля, что открывает безграничные возможности для подтасовок на местах.

Ну как вам такая стратегия? Не слишком ли “палевно”?

И, вы же понимаете, что, слушая ваших узколобых работодателей, вы роете себе яму своими собственными руками? Им-то плевать на прекрасную Россию будущего — за их душами все равно нет ничего, кроме денег, — а вот нам с вами в этой стране еще жить и жить!