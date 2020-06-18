 

«Моя жена очень сексуальная»: Евгений Плющенко поделился секретами прекрасных отношений с Яной Рудковской

18.06.2020, 18:09, Разное

Евгений Плющенко в беседе с Тиной Канделаки поделился секретами счастливых отношений с супругой Яной Рудковской. Олимпийский чемпион пояснил о сексуальности своей избранницы.
Евгений Плющенко подчеркнул, он очень ценит постоянную честность своей жены, а также считает ее превосходной и доброй матерью. Рудковская хорошо заботится о своих троих сыновьях, каждому уделяя внимание, несмотря на небольшое количество свободного времени. Фигурист восхищается супругой и гордится, что дети для нее находятся на первом месте. Он отметил, что всегда считал жену очень сексуальной и до сих пор испытывает к ней сильное влечение.

По словам Плющенко, его возлюбленная относится с пониманием к его активным тренировкам и знает, в каких случаях можно его потревожить, а когда лучше не подходить. Также Рудковская никогда не спрашивает ни о чем мужа после занятий спортом, давая ему возможность отдохнуть и побыть в одиночестве.



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