Мурашко заявил о возможности возобновления диспансеризации
18.06.2020, 18:08, Новости дня
Рассматривается вопрос о возобновлении диспансеризации в России, в регионах со спокойной ситуацией ее уже можно возвращать, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сейчас рассматриваем этот вопрос, там, где спокойно, можно возвращать», – передает его слова РИА «Новости».
В начале апреля в РФ была приостановлена диспансеризация из-за коронавируса.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет