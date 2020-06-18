 

Мурашко заявил о возможности возобновления диспансеризации

18.06.2020, 18:08, Новости дня

Рассматривается вопрос о возобновлении диспансеризации в России, в регионах со спокойной ситуацией ее уже можно возвращать, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сейчас рассматриваем этот вопрос, там, где спокойно, можно возвращать», – передает его слова РИА «Новости».

В начале апреля в РФ была приостановлена диспансеризация из-за коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / В Пермском крае из-за оползня пострадали деревенские дома

12.05 / Новый кроссовер GAC GS4 Coupe поступил на китайский рынок

07.06 / Стало известно о попытке Трампа ввести в Вашингтон 10 тыс. военных

18.04 / В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями

16.06 / Эстония обеспокоилась решением США вывести войска из Германии

17.05 / После слов Захаровой Bloomberg изменило “жуткий” заголовок статьи о COVID-19 в РФ

16.06 / Автоновости: DS (Citroen) представил гибридную новинку 7 Crossback E-TENSE 225

11.04 / В Роспотребнадзоре объяснили ситуацию с лекарствами от коронавируса

11.05 / Нурмагомедов поддержал проигравшего бой Фергюсона

15.04 / Десятки российских школьников застряли в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска