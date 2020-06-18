Мурашко заявил о возможности возобновления диспансеризации

18.06.2020, 18:08, Новости дня

Рассматривается вопрос о возобновлении диспансеризации в России, в регионах со спокойной ситуацией ее уже можно возвращать, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сейчас рассматриваем этот вопрос, там, где спокойно, можно возвращать», – передает его слова РИА «Новости».

В начале апреля в РФ была приостановлена диспансеризация из-за коронавируса.