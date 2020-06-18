У Бабарико осталась возможность официально стать кандидатом в президенты Белоруссии

18.06.2020, 18:08, Новости дня

Бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико может быть зарегистрирован кандидатом в президенты Белоруссии, несмотря на задержание, сообщила председатель белорусского ЦИК Лидия Ермошина.

«Он может быть зарегистрирован кандидатом в президенты. При этом в Центризбирком должны поступить подписанные им документы на регистрацию – заявление, декларация о доходах и имуществе, анкета. Также должна быть представлена заверенная доверенность на подачу документов», – отметила ТАСС Ермошина.

В четверг Бабарико был задержан за якобы имевшую место попытку воздействия на свидетелей и сокрытие улик преступления.

Ранее адвокаты Виктора Бабарико подали жалобу в генпрокуратуру страны на недопуск адвокатов к своему подзащитному.

В среду Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований, они дали показания по делу «Белгазпромбанка», в доме экс-главы «Белгазпромбанка» прошел обыск.