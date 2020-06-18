 

В России второй день подряд суточное количество заболевших COVID-19 не превышает 8 тысяч

18.06.2020, 18:06, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПо данным на 18 июня, за последние сутки в России медики подтвердили 7 790 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 561 091.

За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 182 человека. За весь период в стране от коронавируса скончались 7 660 человек.

Больше всего новых случаев в Москве – 1040, в Московской области –  667, Ханты-Мансийском АО – 243, в Нижегородской области – 233.

За прошедшие сутки выписан 9 621 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 313 963.

В Пекине тем временем за неделю выявили 158 инфицированных COVID-19, сообщили медицинские власти столицы Китая. Эпицентром распространения инфекции в столице стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции Синьфади. 

По сообщениям провинциальных властей, новые больные выявлены в других регионах страны, в частности, в провинциях Чжэцзян, Хэбэй, Ляонин, Сычуань, городе центрального подчинения Тяньцзине. Все они в той или иной степени и форме контактировали с работниками рынка Синьфади.

Власти столицы назвали ситуацию в столице “чрезвычайно серьезной”. В связи с этим в Пекине со вторника действует второй уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Отменены тысячи авиарейсов между Пекином и другими районами Китая, введен запрет на выезд за пределы города автомашин такси, столичные власти призвали всех жителей отказаться от “поездок не первой необходимости” и оставаться дома, закрыты все начальные и средние школы столицы, учащиеся переходят на дистанционный режим обучения, прекращена работа университетов, всех развлекательных и спортивных объектов.

За последние стуки в Китае выявлены 36 новых случаев заражения коронавирусом, из них 21 – в Пекине.

 



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