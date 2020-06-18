В Приморье на 5 суток арестовали актера: он снялся в ролике о подполковнике с сотнями килограммов денег

18.06.2020, 18:06, Новости дня

Суд Уссурийска в Приморье арестовал на 5 суток актера, который сыграл вымышленного депутата Виталия Наливкина в шуточном ролике. Видео рассказывало о подполковнике, в доме которого нашли “сотни килограммов денег”, пишет “Сибирь.Реалии”. Фамилию актера авторы ролика не называют, но, по некоторым данным, его зовут Андрей Неретин и ему 45 лет.

Актера задержали 15 июня за то, что он якобы нецензурно выражался на улице. На следующий день суд Уссурийска признал его виновным в “мелком хулиганстве” (часть 2 статьи 20.1 КоАП).

Авторы проекта считают, что полиция “отыгрывается” за видео, на котором якобы запечатлены кадры обыска в доме вымышленного подполковника полиции Алексея Андрейченко. В ходе обыска были обнаружены, по словам автора ролика, “сотни килограммов денег”: подвал, набитый ящиками с крупными купюрами.

“За ним просто приехали, забрали в отдел, посадили в камеру, на следующее утро отвезли на суд и впаяли пять суток. Наша полиция по этому поводу старательно отмалчивается, никак это не комментирует”, – сказал автор проекта “Виталий Наливкин” Андрей Клочков.

Источник “Коммерсанта” в УМВД по Приморью сообщил, что актер Андрей Неретин был задержан за нецензурную брань и нетрезвое состояние в общественном месте, а инцидент не имеет никакого отношения к скандальному видеоролику.

В подписи к видео авторы сообщают, что “все события и персонажи вымышлены”. Но ранее в УМВД Приморья сообщили, что полиция действительно ищет автора и героев видеоролика, и заявили, что режиссер видеоролика выразил “явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел”.

В ответ на канале “BARAKuda” вышел сюжет, в котором Наливкин спрашивает, “с чего это желтая пресса решила, что это все было ненастоящее”, так как он давно “следил” за подполковником и сколько можно “было смотреть на эту коррупцию”.