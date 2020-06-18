Мнение: Имидж: Вода

18.06.2020, 18:05, Разное

Давайте дальше типы имиджа рассматривать.

Суть системы 12 элементов в том, что один элемент переходит в другой при изменении температуры и плотности. Чтобы разбираться в типах имиджа надо уметь видеть 1) как меняется температура от элемента к элементу и как это влияет на имидж, 2)как меняется плотность от элемента к элементу и как это влияет на имидж, 3) как влияет на имидж синтез 1) и 2).

Вот какая взаимосвязь существует между элементами круга.

Грязь = Глина + разведение

Вода = Грязь + фильтрация

Роса = Вода + конденсация

Облако = Роса + выпаривание

Воздух = Облако + высушивание

Эфир = Воздух + нагревание

Огонь = Эфир + окисление

Лава = Огонь + плавление

Камень = Лава + охлаждение

Земля = Камень + измельчение

Вот с этими процессами и связаны признаки типов имиджа.

Но обратите внимание на главное, то, что никак не удается ухватить, судя по большинству комментариев.

Все декоративные признаки имиджа (стиль одежды и поведения) – это то, что вносит в имидж ваша собственная воля, ваш свободный произвол, ваше намерение.

Никогда (никогда) не судите о типе имиджа по декорации, вы не сможете ничего понять.

Каким бы наивным, доверчивым, добрым ни было выражения лица человека, это не означает, что он С. По конституции он может быть Д. Никогда не путайте горячие и холодные типы конституции с декоративными признаками: рыжими и каштановыми волосами, страстными взглядами, темными бровями, дерзкими речами, гордым выражением лица или, наоборот, светло-пепельными и белокурыми волосами, светлыми бровями и застенчивыми улыбками. Не ведитесь на эффект прически и одежды, все это способно создать видимость горячего типа и Д-типа даже там, где тип явно холодный и явно С по конституции.

Отличайте в описаниях типа, где речь про конституцию, а где речь про то, какая декорация идет данной конституции. Нужно научиться мысленно убирать из образа всю декорацию и смотреть на конституцию отдельно, примерять другие декорации, и все это делать быстро и автоматически.

Интуиция – это и есть быстрое бессознательное понимание на основе накопленного опыта.

Для чего нужно представлять себе круг 12 типов? Чтобы видеть примерный ряд и искать среди двух-трех соседних типов.

В самых сложных случаях вы не можете определить тип сразу, а если будете ориентироваться на декорацию, определите его совершенно неверно.

Самые сложные случаи – это очень красивые физически люди с идеально правильными чертами и пропорциями и некрасивые люди с убитым имиджем. Вот у кого сложней всего определить тип.

Для первых более-менее подходит любой имидж, особенно если они артистичны. Они органично смотрятся почти в любом имидже, а правильные черты лица – это значит нет выраженных черт ни одного типа. Это идеальная модель, на которую можно надеть почти все и все будет неплохо смотреться. Однако в своем идеальном имидже такие люди становятся не просто красивы, они начинают сиять и намагничивать воздух вокруг себя. Совершенству нет предела, поэтому даже если вас щедро наградила природа, вы можете стать еще привлекательней.

Люди с убитым имиджем тоже бывают симпатичными от природы, но такие люди никому не нравятся и обычно больше всего не нравятся сами себе, если у них не слишком большая корона. Их природная симпатичность скрыта от глаз, у них плохая осанка, лишний или недостаточный вес, неуклюжие манеры, зажимы в лице, а одеты и причесаны они так, словно их задача всех от себя отвратить.

Бывает, что имидж убит не настолько и тогда все перечисленное выражено меньше, но у таких людей тоже сложно определить тип. Мы обсуждали много раз, что люди с убитым имиджем отрицают свою последнюю букву (если взять за пример систему трех букв имиджа), не видят свою первую букву, а среднюю букву считают вообще несущественной. Понять, какой у них имидж, практически невозможно, потому что все элементы декорации конфликтуют между собой и отводят наш взгляд от конституции.

Чтобы получше разобраться в этом вопросе, а заодно продолжить обсуждение типов (пока мы разобрали подробно только Грязь), предлагаю обратиться к типу Воды для примера и посмотреть, как конституция Воды прячется под декорациями Грязи, Глины, Земли, Эфира. В принципе они и под другими декорациями могут прятаться, но вот эти – излюбленные.

Понятно почему? Из-за плохого локуса контроля и привычки кормить корону люди всегда завидуют тому, чего не имеют, зарятся на соседское добро и разбазаривают свое. У людей с типом Воды есть очень много своих собственных имиджевых достоинств, но им все время кажется, что они слишком невзрачные. Они хотят поярче накрасить глаза и губы, если это девушки, или выкрасить дико волосы, в ярко-рыжий, черный или даже дико-розовый, наделать татуировок. Они нередко имеют лишний вес, поскольку уверены, что им не идет худоба и не нравятся себе худыми, а если занимаются фигурой, то накачивают побольше мышц или (женщины) делают большую грудь. Они ведут себя вызывающе или мрачно, в общем натягивают на себя Д-типы, а имидж Земли люди типа Воды любят, потому что пытаются выглядеть более сухими и строгими.

Для конституции Воды характерны тонкие и мягкие черты лица, но тонкость и мягкость черт очень сложно увидеть, если человек привык носить на лице мышечные зажимы, например, хмуриться или сжимать рот. У человека может быть неправильный прикус и лишний вес, плохая кожа, и все это будет мешать увидеть, что его тип – чистая и прозрачная Вода. Даже мои комментаторы пишут что-то вроде “У Воды не бывает таких глаз с хитринкой”. Какая еще хитринка, народ? Хитринка – это характер, это привычка, это психологическая особенность имиджа, а значит – декорация. Конституция – это размер носа, глаз, рта, форма этого и расстояние между, что и создает природное своеобразие, от которого мы должны отталкиваться, при определении типа. Конституция – это кости, базис, а мышцы, жир, тем более одежда и манеры – это все надстройка и декорация. Вот конституция – священна, если вы хотите работать с имиджем, в буквальном смысле священна – вне ваших границ. Кое-что в конституции можно подретушировать косметологией или даже исправить у хирурга, но только если какая-то одна черта выбивается из общей гармонии, но вы поступите зря, если начнете с этого, не определив свой тип и не научившись жить в этом имидже. Надо руководствоваться правилом, что исправлять конституцию следует только в самом крайнем случае. Семь раз отмерь, один раз отрежь.

Продолжая о Воде. К конституции Воды относятся такие признаки как молодость. Это тот признак, обойти который нельзя. Вода холодный элемент. И очень мягкий. У Воды небольшой, обычно ровный нос, большие или среднего размера глаза, средний рот, небольшой подбородок, тонкие или смягченные скулы. Если поправка на среднюю букву, Мужчина-Вода может иметь черты немного резче, а нос крупней, чем у женщины-Воды, но по сравнению с другими мужчинами его черты все равно будут мягче и более сглажены. У Воды обычно светлые глаза и кожа, волосы светлые, но могут быть и темней.

Цвет глаз относится к конституции, а цвет кожи и волос – наполовину, поскольку его в крайнем случае можно изменить или оттенить одеждой.

Все остальное декорация. Когда мы говорим, что Вода должна быть мягкой, открытой, приветливой, нежной, немного наивной и даже невинной, выглядеть доверчивой и чистой, то мы говорим о ДЕКОРАЦИИ, о том образе, которого вы будете добиваться, если придете к выводу, что Вода – ваш тип. Если будете работать имиджмейкерами и стилистами, вы будете тянуть имидж человека к этим характеристикам, подбирать прическу, одежду и давать рекомендации по стилю, в том числе поведения, исходя из того, что идет и не идет Воде.

Никогда не делайте вывод, что человек – Вода, опираясь на тот факт, что он одевается в нежные цвета, выбирает простые и мягкие фасоны и имеет наивный взгляд. Взгляд – это чаще всего декорация. От конституции там – строение глаз, но будучи неопытны в определении имиджа, вы обязательно спутаете это с мимикой. Таращит глаза, поднимая брови, вот вам и покажется взгляд наивным. Улыбается глупой улыбкой, тем более. Но это не конституция, а привычка человека, и эта привычка может ему совсем не идти или даже убивать его имидж, если он не Вода, а другой тип, особенно противоположный.

Вот еще часто встречается в комментариях: “Ему-ей идет это и то”. Вы берете на себя смелость утверждать, что человеку идет его имидж, хотя в реальности он может ему не идти, и существовать вопреки. Если вы привыкли видеть актера в одном и том же имидже, он вам уже родной, глаз ваш замылен, вы любите его персонажей, и на основании этого вы утверждаете, что этот имидж ему идет. Но так мы не двинемся никуда, не научимся определять имидж, мы будем топтаться там, где топчутся бездарные стилисты, когда делают имидж, исходя из позиционирования клиентов. Если позиционирование клиента верно, его имидж и так должен быть очень хорошим, и ваша работа не нужна. А если имидж у клиента плохой и он хочет его сделать лучше, значит он ошибается в позиционировании, значит он видит себя не тем, кем является в реальности, играет ту роль, которая не делает его ни красивым, ни обаятельным, ни спонтанным, ни сексапильным. И ваша задача найти ему другую роль, другой стиль и научить этот стиль носить.

Ну и в случае собственного имиджа это тем более актуально. Себя не видят чаще всего даже лучшие имиджмейкеры. Себя видеть сложно и себя в плане имиджа надо настоящим образом искать, искать свой образ, снимать с него шкуру Немейского льва, а потом еще учиться носить эту шкуру.

Обсудим Воду?

Приводите фото Воды, но указывайте, конституцию вы имеете в виду или идеальный имидж (конституция Воды + декорация Воды), или имидж нормальный, но что-то в нем не хватает (укажите, что). Можете приводить примеры тех, кто пытается выглядеть Водой, но выбивается из-за неподходящей конституции.

В общем, все то же самое, что и с Грязью мы делали. У вас, кстати, неплохо получилось.